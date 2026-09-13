Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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13.09.2026 10:48:00
Nivea von Beiersdorf: »Nicht die nächste Autoindustrie werden«, sagt Vincent Warnery
BeiersdorfDas Geschäft mit den Nivea-Produkten des Beiersdorf-Konzerns schwächelte zuletzt erheblich. Manager Warnery beklagt nun strenge EU-Vorgaben und verlangt Entlastungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
69.56 CHF 0.73%
In eigener Sache
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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07.09.26
|EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 (EQS Group)