Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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16.09.2026 14:22:44
Bernstein Research gibt Beiersdorf-Aktie Outperform
Beiersdorf-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Callum Elliott genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Die Branche habe sich im chinesischen Onlinehandel im August sehr unterschiedlich entwickelt, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Beiersdorf habe stark abgeschnitten, sowohl beim Absatz als auch bei den Marktanteilen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.6 Prozent auf 74.98 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 26.70 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 75’048 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 18.9 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q4 2026-Bilanz wird von Experten auf den 04.03.2027 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 11:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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