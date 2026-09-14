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Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

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Lohnendes Beiersdorf-Investment? 14.09.2026 10:02:17

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Beiersdorf-Investment verlieren können.

Beiersdorf
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Am 14.09.2023 wurde das Beiersdorf-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Beiersdorf-Aktie bei 121.30 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Beiersdorf-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82.440 Beiersdorf-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (73.32 EUR), wäre die Investition nun 6’044.52 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 39.55 Prozent.

Jüngst verzeichnete Beiersdorf eine Marktkapitalisierung von 15.76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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