Vor Quartalsbilanz 03.03.2026 14:18:00

Ausblick: Bayer stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Bayer stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bayer gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten erwarten.

Bayer
35.45 CHF -4.99%
Kaufen Verkaufen

Bayer äussert sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,386 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,340 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 11,18 Milliarden EUR aus - das entspräche einem Minus von 4,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,73 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,70 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -2,600 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 45,59 Milliarden EUR, gegenüber 46,61 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bayer klagt wegen Werbeaussagen gegen Johnson & Johnson
Bayer-Aktie: Neuer US-Vergleich und Trump-Dekret sorgen für Spannung
Bayer-Aktie schwächelt: Fitch stuft Bayer-Ausblick auf negativ ab

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

