flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
28.80CHF
-0.20CHF
-0.69 %
13:50:25
SWX
03.03.2026 12:38:37
flatexDEGIRO Buy
flatexDEGIRO
29.14 CHF 2.63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kurseinbruch passe nicht zu den mittelfristigen Wachstumsaussichten, schrieb Oliver Carruthers am Montagabend in seinem Rückblick auf das Strategie-Update./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.86 €
|
Abst. Kursziel*:
41.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.27%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
12:26
|MDAX-Handel aktuell: Deutlicher Rückschlag am Dienstagmittag für den MDAX (finanzen.ch)
|
09:30
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
02.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
02.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
28.02.26
|So schätzen Analysten die flatexDEGIRO-Aktie ein (finanzen.net)
|
27.02.26
|MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.02.26
|EQS-News: flatexDEGIRO extends its profitable growth trajectory with FY 2025 guidance slightly exceeded (EQS Group)
|
26.02.26
|EQS-News: flatexDEGIRO setzt profitablen Wachstumskurs fort und übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2025 leicht (EQS Group)
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|12:38
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:42
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|26.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|28.80
|-0.69%
