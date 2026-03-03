Analyse: So bewertet Barclays Capital die Beiersdorf-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf nach der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen zunächst weiter mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Overweight" belassen. Der Call sei wenig überzeugend gewesen, schrieb Warren Ackerman am Dienstagvormittag. Ein schwaches Umfeld für Körperpflegeprodukte mache es den Hamburgern nicht einfach, sie hätten sich gerade in den Schwellenländern aber auch zu wenig angepasst. Eine Neupositionierung der Marke Nivea sei notwendig, 2026 werde allerdings ein Übergangsjahr. Die entscheidende Frage bleibe, wann sich der Körperpflege-Markt erholt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 12:42 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 19.1 Prozent auf 84.72 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 32.20 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’088’569 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 9.6 Prozent nach. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2026 erfolgen.

03.03.2026

03.03.2026



