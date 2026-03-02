Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’481 -2.6%  SPI 18’561 -2.5%  Dow 48’905 -0.2%  DAX 23’819 -3.3%  Euro 0.9108 0.0%  EStoxx50 5’797 -3.2%  Gold 5’171 -2.9%  Bitcoin 52’727 -1.6%  Dollar 0.7848 0.7%  Öl 82.8 6.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
D-Wave-Aktie in Gefahr? IQM plant Fusion mit SPAC Real Asset Acquisition Corp.
Ausblick: Bayer stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS im Fokus: Kommt bald mit der Vincorion-Aktie ein weiterer Rüstungswert?
Aktien von NVIDIA und AMD verlieren: Bericht über China-Exportlimits verunsichern Anleger
Finanz.Punkt. - der Schweizer Podcast für deine finanzielle Bildung - Strukturierte Produkte erklärt: Anlage vs. Hebelprodukte in 15 Minuten
Suche...

Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

128.70
CHF
-5.30
CHF
-3.96 %
14:04:47
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.03.2026 12:40:51

Swiss Re Sell

Swiss Re
128.60 CHF -3.78%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 121 auf 119 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montagmittag an die Jahresbilanz der Schweizer an./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 13:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Sell
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
119.00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
128.55 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7.43%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
128.60 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.46%
Analyst Name::
Andrew Baker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Swiss Re AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Re AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:40 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.03.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
27.02.26 Swiss Re Neutral UBS AG
27.02.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen