Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
128.70CHF
-5.30CHF
-3.96 %
14:04:47
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.03.2026 12:40:51
Swiss Re Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 121 auf 119 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montagmittag an die Jahresbilanz der Schweizer an./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 13:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Sell
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
119.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
128.55 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7.43%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
128.60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.46%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
13:09
|Swiss Re-Aktie schwächer: Start des angekündigten Aktienrückkaufs (AWP)
|
12:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Zürich: SLI-Anleger nehmen Reissaus (finanzen.ch)
|
09:30
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re fällt am Vormittag (finanzen.ch)
|
02.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI schlussendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
02.03.26
|Montagshandel in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
02.03.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Re AG
|12:40
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|128.85
|-3.84%
