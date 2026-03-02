AXA Aktie 486352 / FR0000120628
35.52CHF
-1.54CHF
-4.15 %
11:19:35
BRXC
03.03.2026 12:41:51
AXA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axa von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montagabend an die jüngste Jahresbilanz der Franzosen an./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu AXA S.A.
28.02.26
|AXA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar (finanzen.net)
26.02.26
|AXA-Aktie höher: Gewinnsteigerung wie erwartet (AWP)
26.02.26
|Axa geht nach Gewinnplus optimistisch ins neue Jahr - Dividende steigt (AWP)
26.02.26
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
19.02.26
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
12.02.26
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
05.02.26
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
31.01.26
|AXA-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
Analysen zu AXA S.A.
|12:41
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|02.03.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
