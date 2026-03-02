AXA 35.52 CHF -4.15% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axa von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montagabend an die jüngste Jahresbilanz der Franzosen an./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:34 / GMT





