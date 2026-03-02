Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
03.03.2026 12:40:32

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid von 1254 auf 1450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem Stromnetzbetreiber winke ein höheres Ergebniswachstum und eine bessere Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung, schrieb Ajay Patel am Montagabend nach der Einigung mit dem britischen Regulierer Ofgem./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Buy
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
14.50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
13.48 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ajay Patel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

