Beiersdorf Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf nach der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen zunächst weiter mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Overweight" belassen. Der Call sei wenig überzeugend gewesen, schrieb Warren Ackerman am Dienstagvormittag. Ein schwaches Umfeld für Körperpflegeprodukte mache es den Hamburgern nicht einfach, sie hätten sich gerade in den Schwellenländern aber auch zu wenig angepasst. Eine Neupositionierung der Marke Nivea sei notwendig, 2026 werde allerdings ein Übergangsjahr. Die entscheidende Frage bleibe, wann sich der Körperpflege-Markt erholt./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 10:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
112.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
84.24 €
|
Abst. Kursziel*:
32.95%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
85.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.44%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
12:41
|Beiersdorf-Aktie fällt zweistellig: Konzern plant Aktienrückkauf - Kaum Wachstum 2026 (Dow Jones)
|
12:37
|Beiersdorf: Nivea-Konzern wächst kaum noch - Aktie stürzt ab (Spiegel Online)
|
12:26
|Schwacher Handel: LUS-DAX-Anleger treten am Mittag Rückzug an (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: DAX sackt am Mittag deutlich ab (finanzen.ch)
|
11:28
|Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Beiersdorf-Aktie (finanzen.ch)
|
10:34
|Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Buy für Beiersdorf-Aktie (finanzen.ch)
|
09:30
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:30
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|77.80
|-16.61%
