Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

77.36
CHF
-15.94
CHF
-17.08 %
14:06:32
SWX
Beiersdorf Overweight

Beiersdorf
77.48 CHF -18.73%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf nach der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen zunächst weiter mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Overweight" belassen. Der Call sei wenig überzeugend gewesen, schrieb Warren Ackerman am Dienstagvormittag. Ein schwaches Umfeld für Körperpflegeprodukte mache es den Hamburgern nicht einfach, sie hätten sich gerade in den Schwellenländern aber auch zu wenig angepasst. Eine Neupositionierung der Marke Nivea sei notwendig, 2026 werde allerdings ein Übergangsjahr. Die entscheidende Frage bleibe, wann sich der Körperpflege-Markt erholt./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 10:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 10:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
112.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
84.24 € 		Abst. Kursziel*:
32.95%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
85.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.44%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

