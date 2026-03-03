Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’484 -2.5%  SPI 18’562 -2.5%  Dow 48’905 -0.2%  DAX 23’833 -3.3%  Euro 0.9107 0.0%  EStoxx50 5’802 -3.1%  Gold 5’171 -2.9%  Bitcoin 52’727 -1.6%  Dollar 0.7848 0.7%  Öl 82.7 5.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von NVIDIA und AMD verlieren: Bericht über China-Exportlimits verunsichern Anleger
Finanz.Punkt. - der Schweizer Podcast für deine finanzielle Bildung - Strukturierte Produkte erklärt: Anlage vs. Hebelprodukte in 15 Minuten
Plug Power-Aktie höher: Wasserstoffkonzern wächst weiter - Profitabilität bleibt Ziel für 2028
BigBear.ai-Aktie deutlich tiefer: KI-Firma verbessert Quartalsverlust deutlich - Umsatz bricht ein
TUI-Aktie nimmt ab: Rückholung von Urlaubern aus dem Nahen Osten geplant
Suche...

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

42.42
CHF
-0.83
CHF
-1.92 %
13:56:42
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.03.2026 12:41:27

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

DHL Group
42.54 CHF -4.07%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Frachtraten blieben schwach, sowohl auf See als auch in der Luft, schrieb Michael Aspinall am Dienstag nach Auswertung aktueller Daten. Die zuletzt gesunkenen Treibstoffkosten dürften im März schon wieder Geschichte sein./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:32 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
46.81 € 		Abst. Kursziel*:
28.18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
46.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.37%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:41 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
24.02.26 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
20.02.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
02.02.26 DHL Group Equal Weight Barclays Capital
02.02.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen