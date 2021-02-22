Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
Beiersdorf Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. Nach einem heißen Jahr mit hohen Kursverlusten und zuletzt erneut gekappter Wachstumsprognose gebe es Signale für eine Trendwende, schrieb Callum Elliott am Dienstagabend. Dank neuer Produkte habe die Marke Nivea im September klar Fahrt aufgenommen. Dieses vom erstmaligen Füllen der Lagerbestände getriebene Tempo würden die Hamburger zwar nicht halten können. Gleichwohl sei der Start der Nivea Epicelline sehr vielversprechend. Die aktuelle Beiersdorf-Bewertung sei für die bestehenden Wachstumschancen zu niedrig./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
129.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
92.70 €
|
Abst. Kursziel*:
39.16%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
92.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.31%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
