Beiersdorf Aktie
Beiersdorf Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Hold" belassen. Die Hamburger bräuchten aus seiner Sicht einen langjährigen Strategiewandel, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Es gebe nicht den einen Zukauf, der Nivea ergänze und mit dem es dann gut sei. Es müsse für die Anleger enorm frustrierend sein, dass Beiersdorf nicht systematisch mehr zukaufe. Einfach auf den nächsten Hautpflege-Boom zu warten, sei keine Strategie./ag/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Beiersdorf AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
98.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
93.94 €
Abst. Kursziel*:
4.32%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
93.64 €
Abst. Kursziel aktuell:
4.66%
Analyst Name::
Tom Sykes
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|112.00
|-4.19%
