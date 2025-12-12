Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’881 -0.2%  SPI 17’721 -0.1%  Dow 48’432.0200 -0.6%  DAX 24’196 -0.4%  Euro 0.9 0.1%  EStoxx50 5’723 -0.5%  Gold 4’262 -0.4%  Bitcoin 71’381 -2.9%  Dollar 0.7964 0.2%  Öl 61.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche1203204Swiss Re12688156NVIDIA994529Idorsia36346343Helvetia Baloise46664220
Top News
"Big Short"-Investor Burry über die Tesla-Aktie: Aus seiner Sicht deutlich überbewertet
NEL-Aktie legt zu: Unternehmen setzt auf Effizienz und Kostenkontrolle
Warum der Bitcoin fällt: Analyst erkennt Einflussfaktoren rund um Donald Trump
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Aktien von Tilray, Aurora und Canopy Growth profitieren von politischer Fantasie in den USA
Suche...
Plus500 Depot

Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

86.66
CHF
-0.38
CHF
-0.44 %
17:27:38
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.12.2025 16:11:19

Beiersdorf Kaufen

Beiersdorf
87.24 CHF -0.34%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf von 133 auf 125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer Wachstumsbeschleunigung der Kernmarke Nivea im Schlussquartal. Die eingeleiteten Maßnahmen zur Erhöhung der Marketingeffizienz, das optimierte "China-Portfolio" und eine sorgsame Preispolitik ließen bei Nivea auch 2026 eine Wachstumsbeschleunigung erwarten. Den Bewertungsabschlag der Beiersdorf-Aktie im Vergleich zu L'Oréal stuft er als zu hoch ein./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Beiersdorf AG Kaufen
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
93.10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
93.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse