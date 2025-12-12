FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf von 133 auf 125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer Wachstumsbeschleunigung der Kernmarke Nivea im Schlussquartal. Die eingeleiteten Maßnahmen zur Erhöhung der Marketingeffizienz, das optimierte "China-Portfolio" und eine sorgsame Preispolitik ließen bei Nivea auch 2026 eine Wachstumsbeschleunigung erwarten. Den Bewertungsabschlag der Beiersdorf-Aktie im Vergleich zu L'Oréal stuft er als zu hoch ein./rob/tih/mis;