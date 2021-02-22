Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.11.2025

Beiersdorf Hold

Beiersdorf
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf anlässlich der jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Er rechne für das laufende zweite Halbjahr mit einer weiter holprigen Umsatzentwicklung der Marke Nivea, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Preisgestaltung bei Nivea sei angespannt. Nivea sei eine der am stärksten beanspruchten Marken in der von ihm beobachteten Branche. Sie decke die Nachfrage nach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis im Bereich der grundlegenden Hautpflege ab, sei aber auch im hochwertigen Segment vertreten./rob/la/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

