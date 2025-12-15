Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’007 -0.4%  SPI 17’860 -0.3%  Dow 48’114 -0.6%  DAX 24’135 0.2%  Euro 0.9348 0.1%  EStoxx50 5’733 0.3%  Gold 4’317 0.4%  Bitcoin 69’196 -1.0%  Dollar 0.7976 0.3%  Öl 59.6 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Tesla11448018Novo Nordisk129508879Swiss Re12688156
Top News
NVIDIA-Aktie treibt den Tech-Hype: Mega-Rally auch 2026 - oder droht der grosse KI-Crash?
DKSH-Aktie in Rot: Übernahme von Biomedic in Vietnam abgeschlossen
IONOS-Aktie verliert dennoch: Ziele für 2025 konkretisiert - Starkes Wachstum für 2026 erwartet
Galderma-Aktie sinkt: Neue Daten untermauern Erfolg von Nemluvio
VW-Aktie fester: Batteriefabrik in Salzgitterin Betrieb genommen
Suche...
eToro entdecken

Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

86.64
CHF
1.14
CHF
1.33 %
09:22:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.12.2025 06:48:34

Beiersdorf Hold

Beiersdorf
87.40 CHF -0.27%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 101 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes liegt mit seiner Wachstumsschätzung für das Nivea-Geschäft im vierten Quartal mit plus 3 Prozent auf vergleichbarer Basis unter dem Konsens, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht schrieb. Innovationen wie Nivea Epigenetics federten die insgesamt maue Nachfrage aber etwas ab./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
99.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
93.70 € 		Abst. Kursziel*:
5.66%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
93.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.02%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Beiersdorf AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?