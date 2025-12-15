Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
86.64CHF
1.14CHF
1.33 %
09:22:00
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.12.2025 06:48:34
Beiersdorf Hold
Beiersdorf
87.40 CHF -0.27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 101 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes liegt mit seiner Wachstumsschätzung für das Nivea-Geschäft im vierten Quartal mit plus 3 Prozent auf vergleichbarer Basis unter dem Konsens, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht schrieb. Innovationen wie Nivea Epigenetics federten die insgesamt maue Nachfrage aber etwas ab./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
99.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
93.70 €
|
Abst. Kursziel*:
5.66%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
93.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.02%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
12.12.25
|Beiersdorf-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX steigen (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.ch)
|
12.12.25