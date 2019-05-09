Beiersdorf 101.14 CHF 0.30% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 112 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die selbstverschuldeten Herausforderungen gehe der Konsumgüterkonzern nicht an, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen würden nun neu definiert, aber es bleibe angesichts der gesenkten Jahresziele noch viel zu tun./rob/ck/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 15:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



