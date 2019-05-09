|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 11:48:58
Beiersdorf Sell
Beiersdorf
101.14 CHF 0.30%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 112 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die selbstverschuldeten Herausforderungen gehe der Konsumgüterkonzern nicht an, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen würden nun neu definiert, aber es bleibe angesichts der gesenkten Jahresziele noch viel zu tun./rob/ck/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 15:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sell
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
98.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
99.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.71%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
100.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.10%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
