Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

111.95
CHF
-1.30
CHF
-1.15 %
09.05.2019
SWX
Beiersdorf Sell

Beiersdorf
101.14 CHF 0.30%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 112 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die selbstverschuldeten Herausforderungen gehe der Konsumgüterkonzern nicht an, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen würden nun neu definiert, aber es bleibe angesichts der gesenkten Jahresziele noch viel zu tun./rob/ck/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 15:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sell
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
98.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
99.70 € 		Abst. Kursziel*:
-1.71%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
100.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.10%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

