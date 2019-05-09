Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
111.95CHF
-1.30CHF
-1.15 %
09.05.2019
SWX
23.09.2025 07:30:05
Beiersdorf Sell
Beiersdorf
94.31 CHF -2.30%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Sell" belassen. Das Umsatzwachstum dürfte gegenüber dem zweiten Quartal etwas angezogen haben, schrieb Guillaume Delmas am Montag in seinem Ausblick auf den in einem Monat erwarteten Zwischenbericht. Zunächst sieht er aber ein unverändertes Umfeld und kaum Innovationsschub bei den Hamburgern./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 21:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
98.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
89.30 €
|
Abst. Kursziel*:
9.74%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
88.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.24%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|07:30
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|22.09.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
