Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’126 0.1%  SPI 16’824 0.1%  Dow 46’382 0.1%  DAX 23’527 -0.5%  Euro 0.9348 0.0%  EStoxx50 5’442 -0.3%  Gold 3’752 0.1%  Bitcoin 89’647 0.4%  Dollar 0.7929 0.0%  Öl 66.1 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
TUI-Aktie aber fester: TUI bekommt im Sommergeschäft Nahost-Konflikt zu spüren
Nach Bitcoin-Erfolg: BlackRock plant wohl tokenisierte ETFs
Rheinmetall, HENSOLDT & RENK: So entwickeln sich Rüstungsaktien am Dienstag
CleanSpark setzt auf Wachstum: Neue Finanzierung treibt Aktie an
Montana Aerospace-Aktie: Neue Finanzierung im Millionenvolumen abgeschlossen
Suche...

Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

111.95
CHF
-1.30
CHF
-1.15 %
09.05.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2025 07:30:05

Beiersdorf Sell

Beiersdorf
94.31 CHF -2.30%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Sell" belassen. Das Umsatzwachstum dürfte gegenüber dem zweiten Quartal etwas angezogen haben, schrieb Guillaume Delmas am Montag in seinem Ausblick auf den in einem Monat erwarteten Zwischenbericht. Zunächst sieht er aber ein unverändertes Umfeld und kaum Innovationsschub bei den Hamburgern./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 21:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sell
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
98.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
89.30 € 		Abst. Kursziel*:
9.74%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
88.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.24%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Beiersdorf AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Beiersdorf AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:30 Beiersdorf Sell UBS AG
22.09.25 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
19.09.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Beiersdorf Sector Perform RBC Capital Markets
16.09.25 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen