09.12.2025 13:49:58

Beiersdorf Outperform

Beiersdorf
85.36 CHF 2.74%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten für Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne relevanten US-Kassendaten aus. L'Oreal und Beiersdorf ragten heraus, was die aktuell robuste Erholung im Bereich Beauty und Körperpflege unterstreiche./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
129.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
89.78 € 		Abst. Kursziel*:
43.68%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
91.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.76%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:49 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
26.11.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
14.11.25 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
