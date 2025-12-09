Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
84.36CHF
1.76CHF
2.13 %
15:50:14
SWX
09.12.2025 13:49:58
Beiersdorf Outperform
Beiersdorf
85.36 CHF 2.74%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten für Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne relevanten US-Kassendaten aus. L'Oreal und Beiersdorf ragten heraus, was die aktuell robuste Erholung im Bereich Beauty und Körperpflege unterstreiche./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
129.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
89.78 €
|
Abst. Kursziel*:
43.68%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
91.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.76%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|13:49
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|84.02
|1.72%
