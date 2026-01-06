Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beiersdorf Hold

Beiersdorf
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 99 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Preiskürzungen im Jahr 2026 seien wahrscheinlich, damit der Konsumgüterhersteller wieder wettbewerbsfähiger werde, schrieb David Hayes in einem angepassten Ausblick am Mittwoch./rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
92.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
95.24 € 		Abst. Kursziel*:
-3.40%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
93.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.96%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

