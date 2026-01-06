Beiersdorf 87.29 CHF -1.46% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 99 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Preiskürzungen im Jahr 2026 seien wahrscheinlich, damit der Konsumgüterhersteller wieder wettbewerbsfähiger werde, schrieb David Hayes in einem angepassten Ausblick am Mittwoch./rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



