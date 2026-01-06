Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
86.84CHF
0.40CHF
0.46 %
09:13:08
SWX
07.01.2026 07:09:51
Beiersdorf Hold
Beiersdorf
87.29 CHF -1.46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 99 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Preiskürzungen im Jahr 2026 seien wahrscheinlich, damit der Konsumgüterhersteller wieder wettbewerbsfähiger werde, schrieb David Hayes in einem angepassten Ausblick am Mittwoch./rob/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
95.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.40%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
93.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.96%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
