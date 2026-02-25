Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
Wolters Kluwer Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 117 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Jo Barnet-Lamb attestierte dem Informationsdienstleister in einer am Donnerstag vorliegenden Studie gemischte Jahreszahlen. Er kürzte seine Gewinnschätzung je Aktie für 2026 leicht und geht in seinem Modell von einem höheren Kapitalkostensatz aus. Letzteres begründete er mit KI-bedingter Unsicherheit, die vorsichtig stimme. Für mutige Anleger, die den davon bedingten Kursrutsch ausnutzen wollen, empfiehlt er eher die Aktien des Konkurrenten Relx./rob/tih/he;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
66.48 €
|
Abst. Kursziel*:
12.82%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
66.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.40%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
