Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’901 -0.5%  SPI 19’140 -0.4%  Dow 49’412 -0.1%  DAX 25’188 0.1%  Euro 0.9131 0.1%  EStoxx50 6’141 -0.5%  Gold 5’175 0.2%  Bitcoin 52’049 -0.8%  Dollar 0.7746 0.3%  Öl 71.4 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Wert Deere-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Deere Anlegern eine Freude
Tesla-Aktie im Blick: KI-Chip-Wettrennen - Tesla lockt Südkoreas Halbleiter-Elite
Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AIXTRON-Aktie fester: Stabile Dividende trotz niedrigerem Gewinn
Deutsche Telekom-Aktie gefragt: Umsatzerwartung geschlagen - Positive Wachstumsprognose für 2026
Suche...
eToro entdecken

Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903

60.00
CHF
3.00
CHF
5.26 %
16:29:56
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.02.2026 15:23:53

Wolters Kluwer Neutral

Wolters Kluwer
60.38 CHF 7.12%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 117 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Jo Barnet-Lamb attestierte dem Informationsdienstleister in einer am Donnerstag vorliegenden Studie gemischte Jahreszahlen. Er kürzte seine Gewinnschätzung je Aktie für 2026 leicht und geht in seinem Modell von einem höheren Kapitalkostensatz aus. Letzteres begründete er mit KI-bedingter Unsicherheit, die vorsichtig stimme. Für mutige Anleger, die den davon bedingten Kursrutsch ausnutzen wollen, empfiehlt er eher die Aktien des Konkurrenten Relx./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 00:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Neutral
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
66.48 € 		Abst. Kursziel*:
12.82%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
66.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.40%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
15:23 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
11:56 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
10:01 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
07:26 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
25.02.26 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen