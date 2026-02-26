Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.02.2026

S&P 500-Wert Deere-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Deere Anlegern eine Freude

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Deere Investoren eine Dividende.

Deere
479.10 CHF -3.19%
Kaufen Verkaufen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Deere am 25.02.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 6.48 USD beschlossen. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 10.20 Prozent angehoben. Somit vergütet Deere die Aktionäre insgesamt mit 1.72 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 7.17 Prozent an.

Deere-Aktien-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Deere-Titel via New York bei einem Wert von 623.61 USD aus dem Geschäft. Deere verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1.40 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1.44 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr ist der Aktienkurs von Deere via New York 30.32 Prozent gestiegen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 30.61 Prozent statt.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Deere

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 7.21 USD aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1.15 Prozent fallen.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Deere

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Deere steht aktuell bei 174.186 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Deere beläuft sich aktuell auf 24.95. 2025 setzte Deere 45.628 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 18.50 USD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com

