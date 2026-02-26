CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Analysten im Fokus
|
26.02.2026 16:32:00
Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Diese Kennzahlen prognostizieren Experten für die CoreWeave-Bilanz.
CoreWeave lädt am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 24 Analysten von einem Verlust von -0,500 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 26 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 107,30 Prozent auf 1,55 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte CoreWeave noch 747,4 Millionen USD umgesetzt.
Die Prognosen von 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,338 USD, gegenüber -2,020 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 30 Analysten durchschnittlich 5,11 Milliarden USD im Vergleich zu 1,92 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu CoreWeave
|
16:29
|CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
25.02.26
|CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend gesucht (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: CoreWeave veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|CoreWeave-Aktie zieht deutlich an: Milliardenspritze von NVIDIA (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Nvidia invests $2bn in CoreWeave in new data centre push (Financial Times)
|
10.01.26
|CoreWeave, Circle, Figma & Co. nach Börsengang: Der Top-Performer unter den neuen Tech-Aktien 2025 (finanzen.ch)
|
11.11.25
|CoreWeave-Aktie rutscht trotz Rekordumsatz ab: Ausblick sorgt für Ernüchterung (finanzen.ch)
Analysen zu CoreWeave
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: SMI in Rot -- DAX fester -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag auf grünem Terrain. Die US-Börsen rutschen nach den NVIDIA-Zahlen ab. Die Märkte in Fernost fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.