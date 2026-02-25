Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Bei dem Zahlungsabwickler werde derzeit viel darüber debattiert, ob ein jährliches Umsatzwachstum von rund 20 Prozent erreichbar sei, schrieb Justin Forsythe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Analyse der Sachlage habe ergeben, dass der Weg zu diesem Ziel intakt sei - mit dem Plattform-Geschäft als nächstem Wachstumstreiber./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
1’600.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
997.60 €
Abst. Kursziel*:
60.38%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
999.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
60.02%
Analyst Name::
Justin Forsythe
KGV*:
-
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|15:12
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|25.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Adyen B.V. Parts Sociales
|910.00
|5.20%
