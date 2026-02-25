Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’901 -0.5%  SPI 19’140 -0.4%  Dow 49’412 -0.1%  DAX 25’188 0.1%  Euro 0.9131 0.1%  EStoxx50 6’141 -0.5%  Gold 5’175 0.2%  Bitcoin 52’049 -0.8%  Dollar 0.7746 0.3%  Öl 71.4 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Wert Deere-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Deere Anlegern eine Freude
Tesla-Aktie im Blick: KI-Chip-Wettrennen - Tesla lockt Südkoreas Halbleiter-Elite
Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AIXTRON-Aktie fester: Stabile Dividende trotz niedrigerem Gewinn
Deutsche Telekom-Aktie gefragt: Umsatzerwartung geschlagen - Positive Wachstumsprognose für 2026
Suche...
eToro entdecken

Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

910.00
CHF
45.00
CHF
5.20 %
16:21:15
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.02.2026 15:12:08

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
889.67 CHF 1.11%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Bei dem Zahlungsabwickler werde derzeit viel darüber debattiert, ob ein jährliches Umsatzwachstum von rund 20 Prozent erreichbar sei, schrieb Justin Forsythe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Analyse der Sachlage habe ergeben, dass der Weg zu diesem Ziel intakt sei - mit dem Plattform-Geschäft als nächstem Wachstumstreiber./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Adyen B.V. Parts Sociales

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Adyen B.V. Parts Sociales-Kurs >5 >10
Fallender Adyen B.V. Parts Sociales-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
1’600.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
997.60 € 		Abst. Kursziel*:
60.38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
999.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60.02%
Analyst Name::
Justin Forsythe 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
15:12 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
25.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen