Auch Umsatz geringer 26.02.2026 13:45:00

AIXTRON-Aktie fester: Stabile Dividende trotz niedrigerem Gewinn

Das schwierige Marktumfeld sowie negative Wechselkurseffekte und eine geringere Auslastung haben AIXTRON im vergangenen Jahr im Griff gehabt.

AIXTRON
23.17 CHF 4.99%
Kaufen Verkaufen
Umsatz und Gewinn sanken spürbar. Die Aktionäre sollen dennoch eine gleichbleibende Dividende von 0,15 Euro bekommen. Die langfristigen Wachstumstreiber sieht der Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie intakt, für 2026 wird aber eine anhaltende Nachfrageschwäche erwartet.

Der Umsatz sank um 12 Prozent auf 557 Millionen Euro. AIXTRON hatte zuletzt 530 bis 565 Millionen in Aussicht gestellt.

Die Bruttomarge ging um einen Prozentpunkt auf 40 Prozent zurück. Das EBIT sackte um ein Viertel auf 100 Millionen Euro ab, die entsprechende Marge sank um 3 Punkte auf 18 Prozent. Im Schlussquartal betrug sie unverändert zum Vorjahr 31 Prozent.

Unter dem Strich verdiente AIXTRON im Gesamtjahr 85 Millionen Euro und damit ein Fünftel weniger als im Vorjahr.

Der Auftragseingang sank um 9 Prozent auf 544 Millionen Euro, stieg aber im vierten Quartal um 8 Prozent auf 170 Millionen Euro.

Für das laufende Jahr stellt AIXTRON einen Umsatz von rund 520 Millionen Euro in Aussicht, wobei eine Abweichung von 30 Millionen Euro nach oben oder unten möglich ist. Die Bruttomarge wird bei 41 bis 42 Prozent gesehen, die EBIT-Marge bei 16 bis 19 Prozent.

Im saisonal schwächeren ersten Quartal soll der Umsatz 65 Millionen Euro erreichen, plus oder minus 10 Millionen Euro.

Im XETRA-Handel gewinnt die AIXTRON-Aktie 4,41 Prozent auf 25,32 Euro, nachdem sie deutlich auf rotem Terrain gestartet war.

DOW JONES

