Diageo Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo von 1780 auf 1730 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sanjeet Aujla zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie überrascht davon, dass der neue Konzernchef Dave Lewis so früh in seiner Amtszeit schon so viel preisgegeben habe. Er sieht darin ein Zeichen, dass er mit seiner Agenda vorankomme. Ergebnisse sollten aber noch Zeit in Anspruch nehmen. Für 2027 kürzte er seine Gewinnschätzung je Aktie./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Diageo plc
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
17.30 £
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
16.00 £
Abst. Kursziel*:
8.10%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
16.01 £
Abst. Kursziel aktuell:
8.07%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
15:58
|STOXX-Handel Das macht der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
12:29
|Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Mittag ins Minus (finanzen.ch)
12:26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Donnerstagvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
09:28
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.ch)
25.02.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
25.02.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
25.02.26
|Diageo Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus Diageo (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|16.26
|-4.17%
