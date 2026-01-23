LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Overweight" belassen. Der neu für die Hamburger verantwortliche Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Für Beiersdorf bleibe der Ausblick für die Consumer-Marge zunächst entscheidend./ag/gl;