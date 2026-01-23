Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’193 -0.3%  SPI 18’265 -0.3%  Dow 49’384 0.6%  DAX 24’855 0.0%  Euro 0.9282 0.0%  EStoxx50 5’941 -0.3%  Gold 4’922 -0.3%  Bitcoin 70’674 0.1%  Dollar 0.7909 0.2%  Öl 64.5 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Apple908440Accelleron Industries116936091Swiss Re12688156
Top News
Mikron-Aktie rutscht ab: Unternehmen steigert Umsatz 2025 leicht - rückläufiger Bestellungseingang
Elma Electronic-Aktie legt zu: Auftrag im Rahmen des MDA SHIELD Programms an Land gezogen
HIAG Immobilien-Aktie stärker: Gewinnsprung für 2025 erwartet
RWE-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy
Gurit-Aktie legt zu: Höhere Marge trotz geschrumpftem Umsatz in Aussicht
Suche...

Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

90.70
CHF
1.64
CHF
1.84 %
09:25:46
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.01.2026 07:39:38

Beiersdorf Overweight

Beiersdorf
91.02 CHF -0.58%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Overweight" belassen. Der neu für die Hamburger verantwortliche Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Für Beiersdorf bleibe der Ausblick für die Consumer-Marge zunächst entscheidend./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
112.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
98.76 € 		Abst. Kursziel*:
13.41%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
98.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.03%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse