Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Beiersdorf Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Overweight" belassen. Der neu für die Hamburger verantwortliche Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Für Beiersdorf bleibe der Ausblick für die Consumer-Marge zunächst entscheidend./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
112.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
98.76 €
|
Abst. Kursziel*:
13.41%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
98.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.03%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
22.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: DAX legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
|
22.01.26