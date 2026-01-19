Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

89.38
CHF
0.10
CHF
0.11 %
12:01:11
SWX
19.01.2026 09:41:18

Beiersdorf Outperform

Beiersdorf
89.94 CHF -1.75%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Die aktuelle Bewertung des Konsumgüterkonzerns biete eine günstige Gelegenheit zum Einstieg, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass eine Wachstumswende bei den Hamburgern ab dem vierten Quartal 2025 zu einer Neubewertung der Aktie führen wird. Deshalb ist die Aktie sein "Top-Pick"./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 17:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
129.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
97.16 € 		Abst. Kursziel*:
32.77%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
96.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.13%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Beiersdorf AG

Analysen zu Beiersdorf AG

09:41 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
16.01.26 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
12.01.26 Beiersdorf Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
