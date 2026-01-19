Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
Beiersdorf Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Die aktuelle Bewertung des Konsumgüterkonzerns biete eine günstige Gelegenheit zum Einstieg, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass eine Wachstumswende bei den Hamburgern ab dem vierten Quartal 2025 zu einer Neubewertung der Aktie führen wird. Deshalb ist die Aktie sein "Top-Pick"./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
129.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
97.16 €
|
Abst. Kursziel*:
32.77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
96.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.13%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Analysen zu Beiersdorf AG
|09:41
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Beiersdorf Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09:41
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Beiersdorf Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09:41
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Beiersdorf Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|89.38
|0.11%
