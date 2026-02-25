Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Befesa Buy

Befesa
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa nach Zahlenvorlage auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Recycling-Spezialist habe im vierten Quartal die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem stehe aber der qualitative Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebit) und die Verschuldung im Jahr 2026 gegenüber./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Befesa Buy
