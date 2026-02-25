Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Befesa nach Zahlenvorlage auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Recycling-Spezialist habe im vierten Quartal die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem stehe aber der qualitative Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebit) und die Verschuldung im Jahr 2026 gegenüber./rob/tih/he;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.66 €
|
Abst. Kursziel*:
32.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.08%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Befesa
|
07:30
|EQS-News: Befesa steigert bereinigtes EBITDA um 14% auf ein Allzeithoch von 243 Mio. € und erzielt Rekord beim operativen Cashflow (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Befesa delivers all-time-high adjusted EBITDA up 14% to €243m and record Operating Cash Flow (EQS Group)
|
24.02.26
|SDAX-Handel aktuell: Zum Start Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
|
13.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX fällt zum Start (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Januar 2026: So schätzen Experten die Befesa-Aktie ein (finanzen.net)
|
19.01.26
|XETRA-Handel So entwickelt sich der SDAX am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
17.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Start des Mittwochshandels stärker (finanzen.ch)