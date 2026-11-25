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25.11.2026 10:02:18
TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bechtle-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 10 Jahren wurden Bechtle-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14.98 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6.676 Bechtle-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bechtle-Papiers auf 32.34 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 215.91 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 115.91 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Bechtle eine Marktkapitalisierung von 4.08 Mrd. Euro. Das Bechtle-IPO fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Bechtle-Papiers lag damals bei 30.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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