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Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

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06.11.2026 11:54:25

Bechtle Buy

Bechtle
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle nach Eckdaten und einer erneuten Prognoseerhöhung mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe stark abgeschnitten, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte sieht Spielraum für eine Anhebung der Markterwartung für das Vorsteuerergebnis im mittleren einstelligen Bereich./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
49.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33.84 € 		Abst. Kursziel*:
44.80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.54%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
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11:54 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
11:11 Bechtle Buy Warburg Research
09:42 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.26 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
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