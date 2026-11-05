Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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Bechtle Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle nach Eckdaten und einer erneuten Prognoseerhöhung mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe stark abgeschnitten, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte sieht Spielraum für eine Anhebung der Markterwartung für das Vorsteuerergebnis im mittleren einstelligen Bereich./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
49.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.84 €
|
Abst. Kursziel*:
44.80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.54%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
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