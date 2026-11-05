Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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06.11.2026 11:11:55
Bechtle Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Bechtle nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe im dritten Quartal durch die Bank Wachstum verzeichnet, schrieb Yannik Siering am Donnerstag. Die Hürden für das vierte Quartal lägen tief und die Chancen für erhöhte Schätzungen stünden damit gut./mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:40 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.80 €
|
Abst. Kursziel*:
39.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.14%
|
Analyst Name::
Yannik Siering
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
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|Bechtle Buy
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|Bechtle Buy
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