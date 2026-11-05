Bechtle 30.97 CHF -2.22% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle nach Eckdaten für das dritte Quartal von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag. Eine Untergrenze, die im vierten Quartal nahezu keinen Anstieg des Vorsteuerergebnisses erforderlich mache, lasse Spielraum für höhere Ziele./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:13 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.