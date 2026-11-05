Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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Bechtle Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle nach Eckdaten für das dritte Quartal von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag. Eine Untergrenze, die im vierten Quartal nahezu keinen Anstieg des Vorsteuerergebnisses erforderlich mache, lasse Spielraum für höhere Ziele./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.08 €
|
Abst. Kursziel*:
20.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.02%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
05.11.26
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05.11.26
|Bechtle kauft in Grossbritannien KI-Spezialist Bespoke XYZ (Dow Jones)
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05.11.26
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Analysen zu Bechtle AG
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|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
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|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Bechtle Buy
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|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Bechtle Neutral
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