Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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Bechtle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach einer erneuten Anhebung der Jahresziele durch den IT-Dienstleister auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Bechtle habe starke vorläufige Resultate für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mittlerweile erscheine angesichts des hohen Auftragsbestands auch die Markterwartung für den Vorsteuergewinn 2027 zu vorsichtig./mis/rob/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.30 €
|
Abst. Kursziel*:
39.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.91%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: MDAX mittags stärker (finanzen.ch)
|
10:58
|Bechtle kauft in Grossbritannien KI-Spezialist Bespoke XYZ (Dow Jones)
|
09:39
|EQS-Adhoc: Bechtle AG: Successful Q3, full-year forecast raised again (EQS Group)
|
09:39
|EQS-Adhoc: Bechtle Aktiengesellschaft: Erfolgreiches Q3, Prognose für Gesamtjahr nochmals erhöht (EQS Group)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Bechtle AG
|13:08
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:08
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:08
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:12
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|32.54
|2.07%
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Wolters Kluwer Overweight
|14:44
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UBS AG
Schneider Electric Buy
|14:42
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McDonald's Kaufen
|14:33
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