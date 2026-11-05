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Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

31.98
CHF
0.10
CHF
0.31 %
16:08:35
SWX
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05.11.2026 13:08:30

Bechtle Buy

Bechtle
32.11 CHF 3.44%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach einer erneuten Anhebung der Jahresziele durch den IT-Dienstleister auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Bechtle habe starke vorläufige Resultate für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mittlerweile erscheine angesichts des hohen Auftragsbestands auch die Markterwartung für den Vorsteuergewinn 2027 zu vorsichtig./mis/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34.30 € 		Abst. Kursziel*:
39.94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.91%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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28.10.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
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20.10.26 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
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