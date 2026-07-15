BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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BBVA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA von 20,50 auf 22,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den Ende Juli anstehenden Quartalszahlen habe er seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie (EPS) für die spanische Bank wegen positiver Wechselkurseffekte angehoben, schrieb Ignacio Cerezo in einem Ausblick vom Mittwoch. Klare Treiber für die Geschäftsentwicklung und den Aktienkurs sieht er allerdings nicht./rob/gl/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Neutral
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Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
22.38 €
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Abst. Kursziel*:
-1.70%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
22.31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.39%
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Analyst Name::
Ignacio Cerezo
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KGV*:
-