BBVA 20.62 CHF 0.59% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA von 20,50 auf 22,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den Ende Juli anstehenden Quartalszahlen habe er seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie (EPS) für die spanische Bank wegen positiver Wechselkurseffekte angehoben, schrieb Ignacio Cerezo in einem Ausblick vom Mittwoch. Klare Treiber für die Geschäftsentwicklung und den Aktienkurs sieht er allerdings nicht./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 14:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.