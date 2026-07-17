Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Seine Prognosen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) stünden im Einklang mit dem Marktkonsens, schrieb Richard Vosser in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zudem dürfte der Pharma- und Agrarchemiekonzern seine Jahresziele bestätigen./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 10:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47.68 €
|
Abst. Kursziel*:
4.87%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
47.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.28%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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