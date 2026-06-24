Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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25.06.2026 18:14:20
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. In einer ersten Reaktion auf den klaren Erfolg des Pharma- und Agrarchemiekonzerns im Fall Durcell vor dem Obersten Gerichtshof in den USA schrieb Richard Vosser am Donnerstag: Dies sei ein "insgesamt bedeutender Schritt zur Eindämmung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten"./ck/rob/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47.18 €
|
Abst. Kursziel*:
5.98%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46.11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.44%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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