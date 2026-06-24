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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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25.06.2026 18:14:20

Bayer Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. In einer ersten Reaktion auf den klaren Erfolg des Pharma- und Agrarchemiekonzerns im Fall Durcell vor dem Obersten Gerichtshof in den USA schrieb Richard Vosser am Donnerstag: Dies sei ein "insgesamt bedeutender Schritt zur Eindämmung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten"./ck/rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 15:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bayer Overweight
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
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