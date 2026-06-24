NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. In einer ersten Reaktion auf den klaren Erfolg des Pharma- und Agrarchemiekonzerns im Fall Durcell vor dem Obersten Gerichtshof in den USA schrieb Richard Vosser am Donnerstag: Dies sei ein "insgesamt bedeutender Schritt zur Eindämmung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten"./ck/rob/jha/;