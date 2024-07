ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat British American Tobacco (BAT) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe für die gegen Monatsende anstehenden Halbjahreszahlen schon einen organischen Umsatz- und operativen Ergebnisrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich angekündigt, schrieb Analyst Faham Baig in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Fokus dürfte auf einer erwarteten Geschäftsbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte liegen./gl/tih;