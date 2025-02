ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Buy" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Die Beschleunigung des Umsatzwachstums des Segments New Categories sollten zu einer Neubewertung des Tabakkonzerns führen, schrieb Analyst Faham Baig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/gl;