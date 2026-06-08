BAT 47.22 CHF 1.24% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Die Briten böten im Bereich Nikotinbeutel führende Wachstumsdynamik und bei Vaporizern eine solide Erholung, schrieb Andrei Andon-Ionita in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Entgegen den Bedenken einiger Anleger hinsichtlich neuer Produkte der Konkurrenz hält er BAT im NGP-Bereich (Next Generation Products) für herausragend./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.