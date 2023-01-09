BAT Aktie 909525 / GB0002875804
38.15CHF
0.15CHF
0.39 %
09.01.2023
SWX
04.12.2025 16:10:38
BAT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Buy" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Mit einem Teilverkauf des Anteils an ITC Hotels würde der Tabakkonzern den Verschuldungsgrad in den avisierten Zielkorridor bekommen, schrieb Andrei Andon-Ionita in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem würden sich die Briten auf diese Weise stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren./rob/bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
