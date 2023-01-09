Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’894 0.3%  SPI 17’740 0.4%  Dow 47’834 -0.1%  DAX 23’882 0.8%  Euro 0.9353 0.2%  EStoxx50 5’718 0.4%  Gold 4’213 0.2%  Bitcoin 74’007 -1.2%  Dollar 0.8024 0.4%  Öl 63 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Alphabet A29798540Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
Michael Burrys letzte Moves: So investierte der Big-Short-Star im dritten Quartal 2025
Ausblick: Hewlett Packard Enterprise präsentiert Quartalsergebnisse
Nestlé-Aktie höher: Nestlé und weitere Konzerne von Stadt San Francisco verklagt
Neues MSCI-Kriterium setzt Strategy-Aktie unter Druck - Saylor widerspricht deutlich
Baloise-Aktie leicht fester: Helvetia Baloise baut vor allem doppelt besetzte Stabsstellen ab
Suche...

BAT Aktie 909525 / GB0002875804

38.15
CHF
0.15
CHF
0.39 %
09.01.2023
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.12.2025 16:10:38

BAT Buy

BAT
46.17 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Buy" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Mit einem Teilverkauf des Anteils an ITC Hotels würde der Tabakkonzern den Verschuldungsgrad in den avisierten Zielkorridor bekommen, schrieb Andrei Andon-Ionita in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem würden sich die Briten auf diese Weise stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
52.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
49.90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse