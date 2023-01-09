BAT 46.17 CHF 0.34% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Buy" mit einem Kursziel von 5200 Pence belassen. Mit einem Teilverkauf des Anteils an ITC Hotels würde der Tabakkonzern den Verschuldungsgrad in den avisierten Zielkorridor bekommen, schrieb Andrei Andon-Ionita in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem würden sich die Briten auf diese Weise stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.