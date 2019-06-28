Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BAT Aktie 909525 / GB0002875804

34.44
CHF
-0.49
CHF
-1.40 %
28.06.2019
SWX
01.10.2025 09:56:36

BAT Buy

BAT
40.85 CHF -1.02%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) mit einem Kursziel von 4400 Pence auf "Buy" belassen. Damian McNeela widmete sich in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse nach einem Jahr dem aktuellen Stand der Plattform Omni für eine rauchfreie Welt. Nach dem erfolgreichen Start in Großbritannien im September 2024 sei Omni nun global in 17 weiteren Ländern verfügbar. Laut dem Management des Tabakkonzerns habe die Wirkung die Erwartungen übertroffen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
44.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39.28 £ 		Abst. Kursziel*:
12.01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Damian McNeela 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

