BAT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) mit einem Kursziel von 4400 Pence auf "Buy" belassen. Damian McNeela widmete sich in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse nach einem Jahr dem aktuellen Stand der Plattform Omni für eine rauchfreie Welt. Nach dem erfolgreichen Start in Großbritannien im September 2024 sei Omni nun global in 17 weiteren Ländern verfügbar. Laut dem Management des Tabakkonzerns habe die Wirkung die Erwartungen übertroffen./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
44.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39.28 £
|
Abst. Kursziel*:
12.01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Damian McNeela
|
KGV*:
-
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|09:56
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|BAT Buy
|UBS AG
