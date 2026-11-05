Basler 23.34 CHF 9.10% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Basler von 29 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal hätten die starke Geschäftsdynamik des Bildverarbeitungsspezialisten unterstrichen, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 deutlich./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.