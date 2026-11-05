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Basler Aktie 207929 / DE0005102008

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05.11.2026 09:18:03

Basler Buy

Basler
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Basler von 29 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal hätten die starke Geschäftsdynamik des Bildverarbeitungsspezialisten unterstrichen, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 deutlich./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Basler AG Buy
Unternehmen:
Basler AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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