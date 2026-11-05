Basler Aktie 207929 / DE0005102008
23.34CHF
1.95CHF
9.10 %
11:03:07
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.11.2026 09:18:03
Basler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Basler von 29 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal hätten die starke Geschäftsdynamik des Bildverarbeitungsspezialisten unterstrichen, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027 deutlich./rob/edh/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Basler AG Buy
|
Unternehmen:
Basler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.75 €
|
Abst. Kursziel*:
25.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.86%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Basler AG
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag in Grün (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
04.11.26
|EQS-News: 9-month result for 2026: Basler reports significant growth in sales and earnings; 2026 forecast raised (EQS Group)
|
04.11.26
|EQS-News: 9-Monatsergebnis 2026: Basler steigert Umsatz und Ergebnis deutlich, Prognose für 2026 angehoben (EQS Group)
|
03.11.26
|Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Basler AG
|09:18
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|09:18
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|09:18
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|24.06.26
|Basler Hold
|Warburg Research
|08.05.25
|Basler Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Basler AG
|22.77
|6.42%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:17
|
RBC Capital Markets
Commerzbank Sector Perform
|10:15
|
RBC Capital Markets
EVOTEC Outperform
|10:12
|
Jefferies & Company Inc.
Nemetschek Buy
|10:09
|
Jefferies & Company Inc.
PVA TePla Buy
|10:07
|
Jefferies & Company Inc.
SUSS MicroTec Buy
|10:07
|
Jefferies & Company Inc.
Kontron Buy
|09:49
|
Jefferies & Company Inc.
HelloFresh Buy