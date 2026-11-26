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26.11.2026 09:28:15
Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX beginnt Handel im Plus
Der SDAX bleibt auch aktuell auf Erholungskurs.
Um 09:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 1.54 Prozent höher bei 17’140.60 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 85.573 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1.21 Prozent auf 17’084.43 Punkte an der Kurstafel, nach 16’880.78 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 17’140.60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17’084.43 Punkten lag.
SDAX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1.97 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’332.77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, lag der SDAX bei 18’642.01 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 16’325.95 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1.24 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Punkte.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit PNE (+ 4.91 Prozent auf 3.95 EUR), Basler (+ 4.88 Prozent auf 22.55 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4.87 Prozent auf 7.32 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 4.76 Prozent auf 39.60 EUR) und SMA Solar (+ 4.22 Prozent auf 43.98 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil NORMA Group SE (-4.01 Prozent auf 11.00 EUR), EVOTEC SE (-2.83 Prozent auf 2.48 EUR), HelloFresh (-2.80 Prozent auf 3.23 EUR), Dermapharm (-2.42 Prozent auf 32.20 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0.67 Prozent auf 58.90 EUR) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im SDAX
Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 104’121 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5.362 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder
2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.81 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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