Der SDAX sprang im XETRA-Handel letztendlich um 2.49 Prozent auf 17’176.38 Punkte an. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 84.363 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.300 Prozent auf 16’808.78 Punkte an der Kurstafel, nach 16’758.56 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17’195.87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16’807.13 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’106.58 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 18’564.27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 15’750.71 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.03 Prozent nach. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 10.12 Prozent auf 7.62 EUR), Basler (+ 9.15 Prozent auf 23.85 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 8.76 Prozent auf 75.10 EUR), PVA TePla (+ 7.50 Prozent auf 26.96 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 7.22 Prozent auf 41.60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen STO SE (-2.69 Prozent auf 97.50 EUR), PNE (-2.59 Prozent auf 4.13 EUR), grenke (-2.40 Prozent auf 10.58 EUR), Südzucker (-1.30 Prozent auf 10.60 EUR) und init innovation in traffic systems SE (-1.09 Prozent auf 31.80 EUR).

Welche SDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’642’398 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5.203 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.11 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch