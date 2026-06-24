Basler Aktie 207929 / DE0005102008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Basler Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Basler von 25 auf 30 Euro angehoben, die Aktien nach der jüngsten Kursrally aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Auftragsdynamik des Spezialisten für Bildverarbeitungslösungen sei inzwischen eingepreist, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Eine weitere Erhöhung der Jahresziele hält er für wahrscheinlich. Er erinnerte aber daran, dass sich die Aktien seit dem Bericht zum ersten Quartal bereits verdoppelt haben./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Basler AG Hold
|
Unternehmen:
Basler AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
29.15 €
|
Abst. Kursziel*:
2.92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.63%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Basler AG
|
09:29
|Schwacher Handel: SDAX zum Start in Rot (finanzen.ch)
|
23.06.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
23.06.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
23.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag (finanzen.ch)
|
23.06.26
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
|
22.06.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
01.06.26
|EQS-News: Aktionäre der Basler AG stimmen Tagesordnungspunkten der heutigen Hauptversammlung zu (EQS Group)
|
01.06.26
|EQS-News: Basler AG shareholders approve agenda items at today’s annual general meeting (EQS Group)