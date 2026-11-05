Basler 22.91 CHF 7.06% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Basler auf "Buy" nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Rekordaufträge stießen auf Lieferengpässe, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zugrundeliegende Gewinnmarge sei weiterhin stark./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:56 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.