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05.11.2026 10:51:24
Basler Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Basler auf "Buy" nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Rekordaufträge stießen auf Lieferengpässe, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zugrundeliegende Gewinnmarge sei weiterhin stark./mis/rob/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:56 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Basler AG Buy
|
Unternehmen:
Basler AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.20 €
|
Abst. Kursziel*:
23.02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.77%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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