Um 15:40 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 1.95 Prozent fester bei 17’085.93 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 84.363 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.300 Prozent stärker bei 16’808.78 Punkten, nach 16’758.56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17’151.27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’807.13 Zählern.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’106.58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, stand der SDAX bei 18’564.27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 15’750.71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1.55 Prozent zurück. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 19’325.96 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell LPKF Laser Electronics (+ 12.72 Prozent auf 7.80 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 8.51 Prozent auf 42.10 EUR), Basler (+ 7.55 Prozent auf 23.50 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 7.17 Prozent auf 74.00 EUR) und OHB SE (+ 6.16 Prozent auf 182.60 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen grenke (-3.32 Prozent auf 10.48 EUR), Südzucker (-1.68 Prozent auf 10.56 EUR), PNE (-1.65 Prozent auf 4.17 EUR), init innovation in traffic systems SE (-1.40 Prozent auf 31.70 EUR) und Mutares (-1.21 Prozent auf 24.45 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 988’824 Aktien gehandelt. Mit 5.203 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9.11 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch