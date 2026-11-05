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Basler Aktie 207929 / DE0005102008

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05.11.2026 08:37:12

Basler Buy

Basler
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Basler nach endgültigen Geschäftszahlen von 29 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der angespannten Versorgungslage bei Bauteilen habe der Bildverarbeitungsspezialist erneut ein starkes Wachstum verzeichnet, sowohl bei den Auftragseingängen als auch beim Umsatz, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Und trotz der starken konjunkturellen Dynamik würden die Aktien nahe ihres Zehnjahrestiefs bewertet, was ungerechtfertigt sei./rob/la/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Basler AG Buy
Unternehmen:
Basler AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
33.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25.00 € 		Abst. Kursziel*:
32.00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.92%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
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09:18 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
08:37 Basler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Basler Buy Warburg Research
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