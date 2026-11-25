Um 09:28 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 49,42 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'041 Punkten liegt. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,46 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 51'612 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 56,56 EUR markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,45 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 04.12.2025 Kursverluste bis auf 42,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 13,64 Prozent sinken.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 28.10.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 0,19 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.36 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.33 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BASF rechnen Experten am 25.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2026 3,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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